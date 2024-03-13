13 марта 2024, 12:03
Синоптик Ильин пообещал москвичам потепление до +7 градусов в конце рабочей недели
В Москве в четверг и в пятницу воздух прогреется до +7 градусов. Об этом RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.
П его словам, погода будет ясной, малооблачной и без осадков. В выходные она изменится, со второй половины дня в субботу небо затянется, а в воскресенье в отдельных районах Москвы пройдут дожди.
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Синоптик добавил, что несмотря на высокие дневные температуры, ночи по-прежнему будут морозными, столбики термометров опустятся до отметки -8 градусов.
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