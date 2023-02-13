Общество 13 февраля 2023, 14:32 Синоптик Евгений Тишковец рассказал, какой будет весна в Центральной России

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Россиянам не стоит надеяться на раннюю весну, устойчивое тепло можно ждать не раньше первой декады апреля. Об этом радиостанции Sputnik рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в марте центральные регионы России ждет нестабильная погода. Все еще прогнозируют морозы, а местами — даже снегопады. Но с апреля погода стабилизируется.

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«Будут волны тепла и холода. В Центральной России метеорологическая весна наступает, как правило, в последние дни марта, когда среднесуточная температура переходит через ноль в сторону положительных значений. Раньше предусмотренных природой сроков этого точно не произойдет», — рассказал Евгений Тишковец.

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Также он добавил, что в целом весна будет без особых потрясений. Погода ожидается в пределах нормы, с повышением привычной температуры максимум на два-три градуса.