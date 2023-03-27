Общество 27 марта 2023, 14:35 Синоптик Евгений Тишковец рассказал, какая погода ждет москвичей в начале апреля

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Начало апреля выдастся в Москве теплым, но дождливым. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, ночью 1 апреля будет плюсовая температура, ожидается +4 градуса. Днем воздух прогреется до +9 градусов.

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«Но дожди не прекратятся. Ослабнет ветер, показатели атмосферного давления упадут до 736 миллиметров ртутного столба», — отметил Евгений Тишковец.

Он добавил, что в воскресенье, 2 апреля, ночью температура воздуха опустится до 0 градусов. А днем потеплеет до +10.

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