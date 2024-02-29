Общество 29 февраля 2024, 14:48 Синоптик Чупрова предупредила ростовчан о снегопадах в марте

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В середине марта в Ростовской области ожидаются снегопады, а климатическая весна наступит не раньше, чем в регионе установится среднесуточная температура не ниже +5 градусов. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на синоптика Ольгу Чупрову.

По ее словам, первая треть марта будет туманной и практически без осадков. По ночам сохранится легкий мороз, а днем температура будет подниматься выше 0 градусов.

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Однако вторая треть принесет в Ростовскую область осадки. В южных районах пройдут дожди, а в северных — возможны снегопады.

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