Общество 31 марта 2023, 12:21 Синоптик Анатолий Цыганков рассказал, какая погода ждет москвичей в выходные

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Начало апреля в в Москве будет облачным и дождливым, потому что российская столица до вторника будет находиться во власти циклона. Об этом RT рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

В субботу на протяжении всего дня будет дождь, зато температура поднимется днем до +8 градусов. Южный ветер будет достигать скорости до девяти метров в секунду.

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«В воскресенье чуть теплее, но все так же облачно с прояснениями и дождь. Температура ночью — +4…+6, а днем — +10…+12. Ветер юго-восточный, до 10 метров в секунду», — рассказал Анатолий Цыганков.

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