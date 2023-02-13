Общество 13 февраля 2023, 14:38 Синоптик Анатолий Цыганков рассказал, какая погода ждет москвичей в День влюбленных

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В Москве во вторник, 14 февраля, продолжится оттепель. Об этом «Москве 24» рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, неделя в Москве началась с потепления. Но долго оно не продлится, со среды температура снова начнет снижаться.

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«Если у нас половину этого месяца погода была выше нормы и в понедельник–вторник, 13 и 14 февраля, в том числе, то в среду температура окажется около нормы. Дальше, в четверг, пятницу и субботу, она опустится чуть ниже нормы», — рассказал Анатолий Цыганков.

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Так, во вторник ожидается днем от 0 до +2 градусов днем, и до -2 градусов ночью. К концу недели похолодает до -7 градусов в светлое время. Также всю неделю будет стоять облачная и пасмурная погода. Солнце покажется в Москве только к выходным.