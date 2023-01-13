Общество 13 января 2023, 12:52 Синоптик Александр Шувалов предупредил москвичей о сильном ветре в выходные

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В ближайшие выходные в Москву придет потепление, но его омрачит сильный порывистый ветер. Об этом сайту News.ru рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

По его словам, москвичи смогут пока передохнуть от суровых морозов. Кроме того, в субботу и воскресенье не ожидается осадков.

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«Так, среднесуточная температура будет до нуля градусов. Правда, вместе с потеплением в столицу придет и порывистый ветер, что немножко смажет впечатления от прихода тепла», —отметил Александр Шувалов.

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