Общество 24 января 2023, 15:12 Синоптик Александр Шувалов предупредил, что на Камчатку надвигается смертельный ураган

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В сторону Камчатки и к Курильским островам движется смертельный ураган. Об этом News.ru рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

По его словам, давление в центре циклона падает с фантастической скоростью. За 18 часов оно опустилось до 40 миллиметров ртутного столба.

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«Вот и на этот раз такой циклон принесет ураган на север Курильской гряды и южную оконечность Камчатки. Произойдет это завтра днем, когда в Северо-Курильске и на мысе Лопатка скорость ветра может достичь 40–45 метров в секунду, то есть 150–160 километров в час», — отметил Александр Шувалов.

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Непогода будет бушевать на полуострове до пятницы, 27 января. Ураган усугубит еще и снегопад. По прогнозам, видимость будет достигать не более 50 метров.