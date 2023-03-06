Общество 06 марта 2023, 13:43 Синоптик Александр Шувалов предсказал капризную погоду в России 8 Марта

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Погода в России в Международный женский день будет изменчивой и капризной. Об этом радиостанции Sputnik сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он рассказал, что в южных регионах России 8 Марта будет очень теплым праздничным днем. Жители Сочи и Краснодарского края увидят на своих термометрах до +17 градусов. А вот москвичам и петербуржцам повезет гораздо меньше.

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«В Москве начало дня будет холодным, где-то восемь градусов мороза, а ближе к вечеру небо затянет облаками, пойдет снег, и температура повысится до -2 и даже до 0 градусов. Санкт-Петербургу грозит очень холодное 8 Марта: -15 градусов с утра, -7 — -8 градусов днем, без осадков», — уточнил Александр Шувалов.

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На Сибирь обрушится снегопад, который будет сопровождаться сильнейшим ветром с порывами до 20 метров в секунду.

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