Общество 15 февраля 2023, 17:58 Синоптик Александр Шувалов пообещал петербуржцам морозы до -17 градусов

Читать 360tv в

В последнюю декаду февраля в Петербурге ожидаются сильные морозы до -17 градусов. Об этом «Невским новостям» рассказал синоптик Александр Шувалов.

По его словам, следующая неделя будет не только холодной, но и ветренной. При этом температура будет прыгать то вверх, то вниз.

Реклама

«В понедельник и вторник подморозит до -15…-17 градусов. А среда–четверг опять задует и опять оттепель», — сказал Александр Шувалов.

Реклама