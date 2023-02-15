15 февраля 2023, 17:58
Синоптик Александр Шувалов пообещал петербуржцам морозы до -17 градусов
В последнюю декаду февраля в Петербурге ожидаются сильные морозы до -17 градусов. Об этом «Невским новостям» рассказал синоптик Александр Шувалов.
По его словам, следующая неделя будет не только холодной, но и ветренной. При этом температура будет прыгать то вверх, то вниз.
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«В понедельник и вторник подморозит до -15…-17 градусов. А среда–четверг опять задует и опять оттепель», — сказал Александр Шувалов.
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