30 марта 2023, 16:51
Синоптик Александр Колесов рассказал, когда в Петербург придет тепло
Потепление придет в Петербург 5 апреля. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов.
По его словам, начало второго весеннего месяца еще будет прохладным. Температура даже опустится ниже 0 градусов. Но с 5 апреля станет теплее.
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Жаркой погоды синоптики не обещают, однако температурные значения приблизятся к норме.
«Сейчас мы подошли к началу паводков. Подъемы по рекам Ленинградской области уже значительные. Любань и Тосно даже дошли до неблагоприятной отметки, когда начинаются подтопления», — сказал Александр Колесов.
Погода
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