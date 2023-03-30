Общество 30 марта 2023, 16:51 Синоптик Александр Колесов рассказал, когда в Петербург придет тепло

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Потепление придет в Петербург 5 апреля. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов.

По его словам, начало второго весеннего месяца еще будет прохладным. Температура даже опустится ниже 0 градусов. Но с 5 апреля станет теплее.

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Жаркой погоды синоптики не обещают, однако температурные значения приблизятся к норме.

«Сейчас мы подошли к началу паводков. Подъемы по рекам Ленинградской области уже значительные. Любань и Тосно даже дошли до неблагоприятной отметки, когда начинаются подтопления», — сказал Александр Колесов.

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