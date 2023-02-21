21 февраля 2023, 17:50
Синоптик Александр Колесов рассказал, какая погода будет в Петербурге на праздники
В Петербурге к концу недели потеплеет, а в пятницу пойдет снег. Об этом «Невским новостям» рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
По его словам, сейчас город находится во власти антициклона. С 23 февраля начнется потепление.
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«Основное потепление только 24 февраля, когда пойдет снег. Там уже будет −1… −3 градусов», — сказал Александр Колесов.
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Как отметила «Политика сегодня», перепады температур могут стать причиной гололеда и проблем на дорогах.
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