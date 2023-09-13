Общество 13 сентября 2023, 14:20 Синоптик Абунин предупредил россиян о непрогнозируемых магнитных бурях в сентябре

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Количество магнитных бурь, которые специалисты не смогут заранее спрогнозировать, значительно возрастет в сентябре. Об этом сообщил руководитель Центра прогнозов космической погоды «Измиран» Артем Абунин сайту телеканала «Звезда».

По словам синоптика, в начале осени метеозависимым людям стоит быть готовыми к случайным выбросам солнечной активности. Больше всего геомагнитных бурь за всю историю метеонаблюдений фиксировалось именно в сентябре и марте.

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Абунин отметил, что мелкие выбросы активности будут приходить не только на землю, но на другие планеты.