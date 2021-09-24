Синод РПЦ закрыл женский монастырь, ушедший в раскол

Священный синод РПЦ закрыл ушедший в раскол Покровский женский монастырь в селе Каменное Заделье Балезинского района Удмуртской Республики. От должности настоятельницы этого монастыря была освобождена монахиня Наталья (Спиридонова).

Об этом сообщается в журналах заседаний Синода. Заседание состоялось 23–24 сентября в Даниловском монастыре Москвы.

«Признать определение Священного Синода от 16 июля 1993 года (журнал № 67) об открытии Покровского женского монастыря в селе Каменное Заделье Балезинского района Удмуртской Республики утратившим силу в связи с отсутствием у монастыря юридической регистрации и многолетним пребыванием его насельниц в расколе», — сказано в итоговом документе.

В июне текущего года Следком внес представление Екатеринбургской епархии. По мнению следователей, ее бездействие и отсутствие контроля способствовало совершению самоуправных действий бывшего схиигумена Сергия (Романова).