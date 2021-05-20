Синюю ветку московского метро продлят до Гольяново

Станцию «Гольяново» построят на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже подписал проект. Станцию построят на пересечении улиц Усурийская и Сахалинская. Территорию неподалеку от станции благоустроят. Проложат новые дорожки для пешеходов и велосипедистов.

В результате 30 тысяч москвичей получат станцию метро в шаговой доступности от дома.