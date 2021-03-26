Синим собакам из Дзержинска поручили охранять правительственный гараж

Синих собак из Дзержинска устроили на работу в администрацию города. Мише и Грише поручили охранять правительственный гараж, сообщили в пресс-службе администрации города.

Для животных оборудовали специальный вольер, выпускать их будут по ночам, рассказал мэр Дзержинска Иван Носков.

«Сам люблю животных, поэтому принял решение забрать двух собак и поселить на территории гаража администрации города», — заявил он.

Он лично проверил, как разместились четвероногие, какое питание для них закупили.

Свои «питомцы» — кошки или собаки — живут почти на каждом промышленном предприятии округа, добавил глава города. Работники прикармливают животных, но этого недостаточно. Важно, чтобы четвероногие содержались в безопасных условиях, не наносили вреда ни себе, ни сотрудникам предприятия, ни производственному процессу.

Проверить, как разместились животные на новом месте, специально приехали и сотрудники предприятия «Дзержинское оргстекло».

«Благодарны ветеринарам и администрации города, что не оставили без внимания ситуацию с нашими питомцами. Мы будем очень скучать по Мишке и Гришке и навещать их здесь», — сказала одна из сотрудниц.

В середине февраля по территории предприятия «Дзержинское оргстекло» бегали собаки с синей шерстью. Зоозащитники выловили семь «цветных» животных. Выяснилось, что четвероногие испачкались в красителе «берлинская лазурь». Вещество не опасно для животных, но и не смывается. По мнению руководителя «Зоозащиты» Владимира Гройсмана, со временем краска должна сойти с шерсти естественным путем, во время линьки. Где именно животные нашли химикат, до сих пор неизвестно, поскольку предприятие закрытое, написал «Царьград».

После новости об обнаружением «синих собак» некоторые учреждения предложили структурировать работу по содержанию животных на предприятиях.