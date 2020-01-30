«Синергию» оштрафовали на 150 тысяч рублей за сбор отпечатков у детей

Роскомнадзор оштрафовал «Синергию» на 150 тысяч рублей за незаконное снятие отпечатков пальцев у школьников. Частный вуз обвинили в сборе биометрии у детей. Родители возмущены.

Родители школьников из гимназии № 2 Красногорска пожаловались в Роспотребнадзор, что у их детей незаконно взяли отпечатки пальцев. Жалобы подтвердили документами. У детей на занятии, которое проходило под эгидой «Синергии», взяли отпечатки пальцев. Но представители университета заверяли, что по отпечаткам пальцев якобы смогут определить наклонности школьников к той или иной профессии, сообщило издание «Подъем». Результаты тестирования предлагали выкупить.

«Насколько я знаю, родителей возмутил тот факт, что их принуждали заплатить за сведения профтестирования по отпечатку пальцев. Но если это была добровольная процедура, то тем более нельзя требовать денег», — пояснила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

Так, одному из учеников сказали, что у него чудесные папиллярные узоры и, судя по ним, налицо склонности к ораторскому мастерству. Подростку предсказали карьеру президента.

«В отношении университета „Синергия“ было составлено пять протоколов об административном правонарушении», — рассказали в Роскомнадзоре.

Университет признали виновным. Частный вуз оштрафовали на 150 тысяч рублей. Ректор вуза Артем Васильев ранее утверждал в беседе с «360», что «Синергия» не занимается проведением дерматоглифических тестирований.