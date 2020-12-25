Символы московского метро продадут на новогоднем аукционе

Дептранс Москвы устроит новогодний аукцион. На нем продадут 16 букв «М» — символов столичного метро. Стартовая цена каждого лота составит 10 тысяч рублей.

«Это те самые яркие и всем знакомые с детства символы метро. Они с 1985 года служили городу и много лет верно указывали путь в подземку миллионам жителей. Сейчас мы приводим всю навигацию метро к новому стандарту, да и старые износились, поэтому постепенно их заменяем», — говорится в сообщении департамента в Telegram.

Желающим принять участие в аукционе и получить уникальную вещь в свою коллекцию стоит поторопиться. На мероприятие нужно зарегистрироваться, а в торгах примут участие только первые 35 человек.

Аукцион пройдет 28 декабря в здании Северного речного вокзала. Стартовая цена каждой буквы 10 тысяч рублей. Знаки сделаны из алюминия и светодиодной ленты. На буквах облупилась красная краска, поэтому знаки начали менять.