Символ года сгорел на центральной площади Владивостока в новогоднюю ночь

Во Владивостоке сожгли светодиодную скульптуру символа года — мыши. Сначала в инсталляцию врезался автомобиль, а утром 1 января мышь обнаружили сгоревшей.

Светодиодная мышь появилась на центральной площади Владивостока в декабре. В середине месяца на фигуру наехал дрифтер, после чего инсталляцию решили заменить. По словам властей, стоимость мыши оценивалась в 670 тысяч рублей.

27 декабря на площади появилась новая инсталляция с мышью, однако старую фигурку не убрали: она лежала неподалеку, накрытая тентом. Как пишет ИА PrimaMedia, в 22:00 31 декабря фигурку точно видели в таком виде, однако утром 1 января участники костюмированного забега обнаружили, что мышку сожгли.

«Очень неприятно видеть символ наступившего года вот в таком виде. Я бы даже сказала, как-то суеверно неприятно, что в нашем городе в новогоднюю ночь сожгли мышь на центральной площади. Неужели нельзя было убрать ее отсюда раньше», — рассказала одна из участниц забега изданию.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили, что фигура мыши могла сгореть от попавшей в нее петарды. Там также заметили, что конструкция является собственностью подрядчика и что он все еще ведет судебные разбирательства в связи с аварией, поэтому мышь не убрали с площади раньше, ведь она является вещественным доказательством.