  • Символ газовой столицы перенесут на новое место

    21 октября 2019, 16:53

    Ирина Нагайникова

    В Новом Уренгое из-за предстоящего строительства новой дорожной развязки перенесут стелу «Город газодобытчиков и строителей», сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

    Перенос стелы — вынужденная мера. Именно на ее месте планируется строительство в 2020 году новой дорожной развязки.

    Как сообщила пресс-служба мэрии Нового Уренгоя, на интернет-портале «Живем на Севере» проводят опрос жителей. Каждый может отправить свое предложение о новом месте для памятника до 10 ноября. А 13 ноября стартует голосование за самые популярные варианты, продлится оно до 15 декабря.

    Уже поступили предложения разместить стелу возле местного торгово-развлекательного центра, рядом с «Уренгойгорводоканалом», при въезде в город, перед постом ДПС, и возле аэропорта.

    Отмечается, что стела «Город газодобытчиков и строителей» была первым памятником в городе. Ее установили в 1979 году, только спустя год после этого Новому Уренгою официально присвоили статус города.

    Уренгойское месторождение газа является третьим в мире по запасам.