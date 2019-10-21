Символ газовой столицы перенесут на новое место

Перенос стелы — вынужденная мера. Именно на ее месте планируется строительство в 2020 году новой дорожной развязки.

Как сообщила пресс-служба мэрии Нового Уренгоя, на интернет-портале «Живем на Севере» проводят опрос жителей. Каждый может отправить свое предложение о новом месте для памятника до 10 ноября. А 13 ноября стартует голосование за самые популярные варианты, продлится оно до 15 декабря.

Уже поступили предложения разместить стелу возле местного торгово-развлекательного центра, рядом с «Уренгойгорводоканалом», при въезде в город, перед постом ДПС, и возле аэропорта.

Отмечается, что стела «Город газодобытчиков и строителей» была первым памятником в городе. Ее установили в 1979 году, только спустя год после этого Новому Уренгою официально присвоили статус города.

Уренгойское месторождение газа является третьим в мире по запасам.