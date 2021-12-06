«Симптомы красного флага». Врач рассказал, когда при COVID-19 нужно срочно вызывать скорую помощь

Коронавирусная инфекция может протекать с разной степенью тяжести. «Симптомы красного флага», которые говорят о том, что нужно срочно звонить в скорую помощь, перечислил врач-терапевт Алексей Водовозов. Он отметил, что обычно болезнь протекает «куполообразно», и если что-то не вписывается в этот сценарий, то нужно обеспокоиться.

В интервью радио Sputnik медик рассказал, что означает «куполообразное» течение болезни. «То есть симптомы сначала постепенно поднимаются на самую вершину, а потом постепенно спадают вниз. Так должно быть в норме, когда организм справляется самостоятельно. Если на этом пути попадаются провалы или подскоки, то есть очень сильные отклонения в течении инфекции, то потребуется дополнительная медицинская помощь», — пояснил он.

По словам врача, есть некоторые симптомы, которые явно говорят о тяжелом состоянии человека и о том, что ему грозит опасность. В первую очередь, они связаны с дыханием — это нарастающая одышка.

В норме человек вдыхает примерно 14-16 раз в минуту. Если эта цифра начинает приближаться к 30, пора бить тревогу. Особенно в том случае, если одышка постепенно нарастает, человек жалуется на то, что ему начинает не хватать воздуха. Медик отдельно отметил, что избежать тяжелого течения коронавирусной инфекции можно после вакцинации.