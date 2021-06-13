Основные симптомы COVID-19 остались прежними с начала пандемии. Однако их проявление зависит от конкретного человека. Об этом РИА «Новости» рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Я и мои коллеги не заметили какого-то значительного изменения симптомов. Это и было: и температура, и боли в горле, и кашель. Мне кажется, зависит от конкретного человека: где у него более слабое место, и каков предшествующий анамнез», — приводит агентство слова иммунолога.

Ранее ученые из Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что симптомы ковида стали все больше походить на обычную простуду. По мнению исследователей, в таких ситуациях нельзя терять бдительность, списывая все на рядовой случай.

Эпидемическая ситуация в России начала ухудшаться в начале июня. Число ежесуточно выявляемых случаев ковида стало расти. Со вчерашнего дня медики выявили 14 723 новых случаев заболевания. Это максимум с 13 февраля. В связи с этим власти Москвы ввели несколько новых ограничений. На следующей неделе нельзя будет ходить на работу, а общепит и развлекательные заведения пока снова не могут работать по ночам.