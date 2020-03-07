Симптомов нет, состояние стабильное. У жительницы Подмосковья заподозрили коронавирус

Жительница Подмосковья вернулась из Цюриха и на всякий случай решила обратиться к врачам на фоне новостей о коронавирусе. Симптомов заболевания у нее не было. Предварительные результаты анализов показали наличие вируса в организме женщины.

Она прилетела домой 25 февраля и чувствовала себя хорошо, но для собственного спокойствия обратилась к медикам. Врачи взяли все необходимые анализы. Предварительные тесты показали положительный результат на коронавирус.

«Анализы сегодня будут направлены на исследование в лабораторию Новосибирска „Вектор“ для уточнения диагноза. Женщина вместе с членами семьи госпитализирована в инфекционное отделение областной больницы, все находятся в изолированных боксах», — рассказали «360» в Минздраве Московской области.

Врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное, выраженных симптомов болезни у них нет. Подмосковным жителям оказывают всю необходимую помощь. Сейчас медики выясняют, с кем контактировали члены семьи, чтобы взять их под наблюдение.

«Ситуация находится на контроле Минздрава МО и Роспотребнадзора по Московской области», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно о четырех подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Три человека заболели в Липецке и один — в Санкт-Петербурге.

На данный момент на территории России официально отметили 14 случаев заболевания COVID-19. Первого заразившегося москвича, который отдыхал в Италии в феврале, 7 марта выпустили из инфекционной больницы. Он абсолютно здоров.

Первые случаи заражения 2019-nCoV зафиксировали в китайском мегаполисе Ухане в конце декабря 2019 года. Коронавирус стремительно распространился по миру за несколько недель. Заболели более 104 тысяч человек.