Симпозиум, посвященный сохранению стерхов, начал работу в Салехарде

Международный симпозиум «Стерх — символ надежды сохранения биоразнообразия в XXI веке» начал работу в Салехарде. Гостями мероприятия являются биологи, антропологи, социологи и экологи, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Специалисты осветят темы сохранения и преумножения популяции белого журавля и обсудят дорожную карту, в том числе — по миграционному сопровождению редких птиц.

«Ямало-Ненецкий автономный округ является непосредственным участником мероприятий по сохранению стерха. Думаю, переоценить вклад невозможно», — заявила главный специалист отдела ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» Наталья Кондрашина.

Заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров отметил, что российские дипломаты подписали соглашение с Китаем, который придает большое значение этому виду птиц. Помимо прочего, у нашей страны есть совместные с КНР проекты в этой области.