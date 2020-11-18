Симоньян вызвала на «дуэль» по русскому языку автора фейка о ее книге
Главред телеканала RT Маргарита Симоньян предложила автору фейка о ее сборнике «Черные глаза» выбор: либо уголовное преследование, либо дуэль по русскому языку.
По словам Симоньян, она трепетно относится к родному языку и никогда не давала поводов, чтобы ее упрекнули в безграмотности. На своей странице в Twitter она предложила автору фейка написать диктант по русскому языку.
Тот, кто сделает больше ошибок, перечислит миллион рублей маленькому Саше Мурашову, который болен СМА. Второй вариант: Симоньян пишет заявление в полицию, и автор фейка становится фигурантом уголовного дела.