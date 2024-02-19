Общество 19 февраля 2024, 03:56 Симоньян сравнила СВО с пожаром дома, который необходимо потушить Симоньян: СВО для России является священной войной РИА «Новости»

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Спецоперация на Украине является для России священной войной, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Журналист сравнила СВО с пожаром, который нужно потушить.

«Они не могут понять, что для нас эта специальная военная операция или священная война. <…> Мы к этому относимся так, как если у тебя дома пожар. Ты его тушишь, пока он не потушится», — заявила Симоньян.

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Медиаменеджер отметила, что для Запада такое поведение не похоже на привычную «взбучку», которую они попытались устроить Ираку, Афганистану или Югославии. Запад ждет, что России надоест спецоперация, что она устанет и истощатся силы. Симоньян заявила, что Россия не может отойти или уйти, когда у нее дома пожар.

В сенате США признали, что Украине придется заключить мир с Россией и смириться с большими территориальными потерями. Мирное соглашение назвали единственным способом урегулирования конфликта на Украине.