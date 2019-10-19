«Мир, будь добр к Маро»: Маргарита Симоньян родила дочку

Главный редактор RT Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян в третий раз стали родителями. Теперь они принимают поздравления от друзей и знакомых.

У пары родилась девочка, малышку назвали Маро. Более подробную информацию о новорожденной родители пока не разглашают. «Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая», — написала Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Телеведущая Тина Канделаки поздравила супругов рождением дочки. «Поздравляю дорогих Маргариту Симоньян и Тиграна Кеосаяна с рождением ребенка. Это лучшая новость в субботнее утро. Скоро поздравлю лично», — написала она в Telegram-канале.

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Теплые слова передал и журналист Антон Красовский: «Ну что? Поздравляю Маргариту и Тиграна с дочерью! Ура!».

О беременности Симоньян объявила в марте. Тогда же она заявила, что на некоторое время будет меньше писать в соцсетях из-за своего положения. А в апреле журналистка рассказала, что уже определилась с именем для будущего ребенка.

В августе 2013 года у Симоньян и Кеосаяна родилась дочь Марьяна, в сентябре 2014-го — сын Баграт, напомнило РИА ФАН.