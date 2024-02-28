Эксклюзив 28 февраля 2024, 17:31 Симоньян рассказала о работе над книгой про западные ценности и Апокалипсис РИА «Новости»

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В данный момент Маргарита Симоньян работает над книгой о западных ценностях. Работа рассчитана на читателей всего мира и расскажет о том, как в реальности будет происходить Апокалипсис, отметила главред RT и МИА «Россия Сегодня» в беседе с ведущей «360» Екатериной Малашенко.

«Понятно, что в Библии написано это все во многом метафорически. С другой стороны, мне, например, понятно, что это уже очень близко. И, возможно, произойдет при жизни наших детей, внуков, а то и нас самих, если мы будем долго жить», — объяснила Симоньян.

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Она не исключила, что в условиях развития современной медицины человек сможет продлить себе жизнь. С научной точки зрения, заявила главред RT, человек достигнет бессмертия, потому что сможет бесконечно менять органы.

«В какой-то момент станет возможно воскрешение — как уже возможно клонирование. Так, гипотетически. И все написанное в Библии начнет сбываться», — отметила она.

Свою книгу Симоньян охарактеризовала как приключенческую эсхатологическую антиутопию. Она рассчитана на читателей всего мира. Однако западный издатель вряд ли допустит эту работу в магазины.