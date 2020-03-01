Симоньян рассказала о преследовании Sputnik в Турции

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в турецком офисе агентства Sputnik до сих пор находится полиция. Они уже задержали главного редактора, еще трое сотрудников не выходят на связь с субботы.

«Три сотрудника со вчерашнего вечера не выходят на связь после того, как они пришли в полицию. При этом полиция утверждает, что у них их нет. Один сотрудник, руководитель турецкого Sputnik, задержан. В нашем офисе прямо сейчас полиция», — сказала Симоньян «360».

Трое сотрудников Sputnik исчезли в Анкаре после того, как пошли в полицию писать заявление. В их квартирах, по словам Симоньян, националисты устроили погром, и они хотели привлечь к их ответственности. Это произошло вечером в субботу, они не выходят на связь до сих пор.

Симоньян в Telegram-канале написала, что их отправили во Дворец правосудия для дачи показаний.

Кроме того, днем 1 марта турецкая полиция пришла в стамбульский офис агентства и потребовала встречи с представителями Sputnik. Они задержали главного редактора местного отделения агентства Sputnik Махира Бозтепе и продолжают находиться в офисе. Полиция проводит обыск.

Источник фото: Telegram-канал Маргариты Симоньян

СМИ пишут, что репортеров задержали из-за публикации под заголовком «Украденная провинция: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад».