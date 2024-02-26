Общество 26 февраля 2024, 03:58 Симоньян призвала россиян стать «немножко ленинградцами» во время СВО Симоньян: россиянам нужно стать немножко ленинградцами в период СВО РИА «Новости»

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Жители блокадного Ленинграда помогали фронту, чем могли: отправляли на передовую технику и боеприпасы, которые производили на заводах. О подвиге блокадников в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» напомнила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она отметила, что блокадный Ленинград дал фронту в 1941 году сотни танков и другой бронетехники, а также мины и снаряды.

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«Вот эти люди, которые невероятным усилием воли — голодные, замерзшие — заставляли себя даже просто с кровати встать, они еще и умудрялись фронт снабжать этим всем. Нам всем надо об этом задуматься и стать немножко, как они. Каждому на своем месте», — заявила Симоньян.

Глава медиагруппы считает, что нужно проявлять больше энтузиазма и чаще вспоминать, что бойцы на передовой выполняют цели СВО.