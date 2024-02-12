Общество 12 февраля 2024, 02:10 Симоньян предрекла Сырскому яму, из которой нельзя выбраться Симоньян: Сырского ждет петля на шее и яма, из которой нельзя выбраться Pool /Ukrainian Presidentia / Global Look Press

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Нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в конце дороги ждет яма, из которой невозможно выбраться. Свое мнение главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«В этой ситуации радует одно: дорога, и конец этой дороги у них всегда одинаковый. В конце этой дороги — только яма, выбраться из которой нельзя. Валяться в которой с петлей на шее или с простреленной головой», — заявила Симоньян.

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Сырского это тоже ждет, добавила главред. По ее словам, ситуация с новым главкомом ВСУ напоминает о предательстве генерала Андрея Власова, перешедшего на сторону фашистов в Великой Отечественной войне.

Медиаменеджер рассказала, что журналисты RT отыскали родителей Сырского, проживающих во Владимире. Она отметила, что это достойные люди и они не отвечают за действия сына.