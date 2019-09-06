Симоньян предложила помочь деньгами нуждающимся

Помогать — это нормально, заверила российская журналистка, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Поэтому она предложила всем попавшим в беду не стесняться и просить ее о помощи, говорится в посте в Instagram.

Симоньян написала, что готова помочь всем, кто попал в беду и не может самостоятельно выкарабкаться из сложной ситуации. Случай может быть любой: сгорел дом, получил сильные ожоги, ребенок — инвалид.

Нуждающиеся должны отправить журналистке личное сообщение в соцсети. В ответ на просьбу придет комментарий от коллег из ее проекта «Дальше действовать будем мы» @act.next: «Написали Вам в личные сообщения». После этого пострадавший будет переписываться с сотрудниками.

Коллеги Симоньян обязательно проверят достоверность истории. Всех мошенников сразу же отсекают.

«Не буду много писать о мошенниках, мы таких отсекаем, а сам факт, что у них поднимается рука выдумывать несуществующих больных раком младенцев пусть останется на их совести и на Божьем суде», — отметила Симоньян.

Симоньян пожертвовала на благотворительность всю зарплату Подробнее

А вот тем, кто действительно нуждается в помощи, телеканал помогает. Если правдивость рассказа подтвердится, нуждающемуся нужно будет назвать номер счета. После этого Симоньян переведет на него часть своей зарплаты. Если же сумма будет большой, главред объявит сбор средств.

Симоньян перечислила тех, кому уже помогла. Так, например, она отправила деньги Наталье Желтухиной. Бывшая медсестра стала таксистом и переехала в старую избу, потому что у маленькой дочки был рак почки. А Марине Пушковой не хватало денег на еду и одежду для пятилетнего сына.

Журналистка призывает писать ей всем, кто «оказался в ужасных жизненных обстоятельствах». По ее словам, всех денег не заработать и тем более не потратить. Ей хватает зарплаты, поэтому главред может поделиться.

«Помогать — это нормально», — заключила Симоньян.