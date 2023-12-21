Общество 21 декабря 2023, 18:20 Симоньян пожелала человечеству не привносить в мир еще больше зла в новом году

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Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» пожелала человечеству не привносить в мир еще больше зла, чем в нем есть и так. Об этом сообщил RT.

Маргарита Симоньян напомнила, что, согласно закону сохранения массы, одна энергия вытесняет другую. Так, когда человек агрессивен, во Вселенной становится меньше мира; когда мстителен — меньше прощения.

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«Я желаю нам всем и в следующем году, и всегда следить за своими поступками, следить за своими помыслами, быть добрыми людьми», — добавила Симоньян.