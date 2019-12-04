Симоньян ответила на пост в Тwittеr о ее звонке

«Ого, только что нам позвонила настоящая (проверили) Маргарита Симоньян», — написал автор твита.

«Вот что бывает, когда **** [обманщик] пропускает прием таблеток. А не надо пропускать таблеточки. Надо их принимать так, как прописал Доктор», — заявила в ответ Маргарита Симоньян.

Главный редактор RT добавила, что это сообщение в ее адрес — «для тех, кто все еще сомневается, как эти люди ПРОВЕРЯЮТ все, что они несут».

После этого автор написал еще один пост, где указал, что это шутка.

«Мы так искрометно развлекались классе в седьмом. И сейчас с удовольствием развлечемся! Всегда приятно вспомнить молодость со стареющим блондином», — подытожила Симоньян.