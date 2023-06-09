Общество 09 июня 2023, 21:54 Симоньян назвала возможные способы для безопасности избирателей на осенних выборах Симоньян: в нынешней ситуации электронное голосование стоит использовать шире РИА «Новости»

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Осенью в России будут проходить региональные и муниципальные выборы. В непростых условиях, вероятно, было бы верным шире использовать электронное голосование. Такое мнение в интервью проекту «Жеребцова и точка» на телеканале «360» высказала главред RT Маргарита Симоньян, говоря о мерах безопасности для предстоящего избирательного процесса.

«[Да, условия непростые], но что теперь ничего не проводить? Москве и Московской области я искренне желаю выбрать того же мэра (Сергея Собянина) и того же губернатора (Андрея Воробьева)», — отметила она.

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Симоньян обратила внимание, что сейчас в России развивается электронное голосование. Журналист уточнила, что не знает, в каком объеме оно будет использоваться на предстоящих выборах. Но учитывая текущую ситуацию из соображений безопасности, по ее мнению, было бы лучше использовать шире.

«Но посмотрим. Я не владею информацией о подготовке к выборам, я этим не занимаюсь, но думаю, что специально обученные люди выберут наиболее безопасный формат», — заключила глава RT.