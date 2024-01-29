Общество 29 января 2024, 04:35 Симоньян напомнила о пароле французской армии времен Первой мировой войны Симоньян: у армии Франции в Первую мировую был пароль с благодарностью России РИА «Новости»

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У французской армии времен Первой мировой войны был пароль с пожеланием «здравствовать» России. Об этом в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» напомнила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Они забыли, как во время Первой мировой у французской армии пароль был такой: Vive la Russie — „Да здравствует Россия“», — заявила Симоньян.

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Такой пароль был потому, что Россия спасла Францию в Первой мировой войне.

Главред также напомнила о роли Финляндии в блокаде Ленинграда. Именно финны «перекрыли горло» городу и миллионам оказавшихся там людей во время Великой Отечественной войны. Финны также поддержали идею Адольфа Гитлера разрушить город и не оставить в живых ни одного человека. Блокаду Ленинграда журналистка назвала преступлением.