Симоньян предложила Моралесу стать телеведущим
Такую мысль высказала в своем Telegram главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Предлагаю Моралесу увлекательную работу телеведущего на испанском РТ. <...> А там еще глядишь, как судьба вырулит», — написала Симоньян.
Она напомнила, что экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа ведет на RT собственное шоу второй год «и в ус не дует».
Полиция выдала ордер на арест Моралеса. Он заявил об атаке на свой домПодробнее
Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку в минувшее воскресенье на фоне непрекращающихся протестов после требований армии. Свой уход он назвал госпереворотом. Выданный на его имя ордер на арест Моралес счел незаконным и рассказал, что протестующие атаковали его дом.
Экс-глава государства заявил, что был в правительстве более 13 лет «благодаря единству и воле народа». Обвинения в диктатуре, подчеркнул Моралес, идут со стороны тех, кто проигрывал ему на многих выборах.