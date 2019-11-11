Симоньян предложила Моралесу стать телеведущим

Покинувшему пост президента Боливии Эво Моралесу предложили строить карьеру на телевидении. Политик мог бы попробовать себя в роли ведущего, как и некоторые другие его коллеги.

Такую мысль высказала в своем Telegram главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Предлагаю Моралесу увлекательную работу телеведущего на испанском РТ. <...> А там еще глядишь, как судьба вырулит», — написала Симоньян.

Она напомнила, что экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа ведет на RT собственное шоу второй год «и в ус не дует».

Полиция выдала ордер на арест Моралеса. Он заявил об атаке на свой дом Подробнее

Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку в минувшее воскресенье на фоне непрекращающихся протестов после требований армии. Свой уход он назвал госпереворотом. Выданный на его имя ордер на арест Моралес счел незаконным и рассказал, что протестующие атаковали его дом.

Экс-глава государства заявил, что был в правительстве более 13 лет «благодаря единству и воле народа». Обвинения в диктатуре, подчеркнул Моралес, идут со стороны тех, кто проигрывал ему на многих выборах.