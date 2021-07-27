Симферопольская администрация устроила алкогольную вечеринку в разгар рабочего дня

Глава симферопольской администрации Оксана Чубко вместе с коллегами устроила алкогольную вечеринку в честь своего дня рождения. Фотографии с праздника заметило издание «Подъем».

Департамент развития экономического потенциала с размахом отметил день рождения руководителя Оксаны Чубко. Фото празднования глава ведомства выложила во «Вконтакте». Девушка уже удалила свой пост. Но фото сохранились. На них видно, что ломится от еды и алкоголя. Как отметили в издании, мероприятие состоялось в рабочее время.

Источник фото: станица Оксаны Чубко во «ВКонтакте»

В пресс-службе администрации города изданию «Подъем» заявили, что сделают выводы.

«Руководство даст свою оценку. Главе администрации по этой ситуации доложили, выводы будут сделаны», — сказал представитель.

Однако это не первый случай, когда сотрудники администрации отвлекаются от рабочих обязанностей. В этом году на своей странице во «ВКонтакте» Чубко уже выкладывала снимки с несколькими букетами и шампанским на столе после поздравления коллег с 8 Марта.