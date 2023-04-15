Общество 15 апреля 2023, 16:06 Силуанова освободили от должности полпреда России в совете ЕАБР Министра финансов Силуанова освободили от должности полпреда в совете ЕАБР РИА «Новости»

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Главу Минфина Антона Силуанова освободили от должности полномочного представителям России в совете Евразийского банка развития. Распоряжение правительства опубликовали на официальном портале правовой информации.

Силуанова освободили от исполнения обязанностей полпреда России в совете ЕАБР до последующего назначения нового полномочного представителя.

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Решение об этом приняли на фоне глубоких изменений, происходящих в международных отношениях. На должность полпреда РФ в совете ЕАБР Силуанова назначили в сентябре 2012 года.

В Евразийский банка развития входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. ЕАБР представляет многосторонний институт, целью которого является становление и развитие рыночной экономики государств-участников.

В конце 2022 года часть пакета акций ЕАБР, принадлежащего России, равномерно перераспределили между остальными странами, входящими в структуру. В результате доля РФ в ЕАБР с уставным капиталом 7 миллиардов долларов снижается с 66% до 44,8%, уточнил «Коммерсант». Контрольного пакета в нем не будет ни у одного из участников.