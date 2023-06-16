16 июня 2023, 13:53
Силуанов заявил, что Россию не получится исключить из мировой экономики
Министр финансов РФ Антон Силуанов в разговоре с RT заявил, что попытки исключить Россию из мировой экономики закончатся неудачно. В первую очередь, это отразиться на тех странах, которые выступают авторами подобных инициатив.
По словам чиновника, Россия получила своего рода антитела, тогда как бывшие партнеры сегодня начинают болеть, у них наблюдается инфляция и рост цен на энергоресурсы.
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«Собственно, это результат деглобализации. Не мы ее затеяли, но мы к ней подстроились», — отметил Силуанов.
Минэкономразвития РФ
Экономика
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