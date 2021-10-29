Первокурсника одного из вузов Ростова-на-Дону задержали прямо на лекции за призывы в социальных сетях к расстрелу студентов и преподавателей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.

По словам собеседника, молодой человек писал, что он друг казанского стрелка Ильназа Галявиева, который устроил бойню в казанской гимназии. Источник добавил, что уголовное дело на парня пока заводить не стали: его отчислили из вуза и провели серьезную профилактическую беседу.

Задержанный признал, что был неправ, и назвал свой поступок недопустимым.

Галявиев 11 мая пришел с ружьем в школу № 175 Казани и открыл огонь по людям. Он застрелил девять человек. Ранения получили 24 человека. Ему грозит пожизненное лишение свободы. На первых допросах после случившегося он заявил, что ненавидит человечество.