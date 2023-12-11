Общество 11 декабря 2023, 18:02 Силовики в масках раздали военнообязанным повестки в одном из ТЦ Екатеринбурга Ura.ru: силовики вручили повестки военнообязанным мужчинам в екатеринбургском ТЦ

Читать 360tv в

Вооруженные бойцы в масках зашли в екатеринбургский торговый центр «Гринвич» и проверили документы у посетителей. Силовики также вручили повестки военнообязанным бывшим иностранным гражданам. Об этом сообщило издание Ura.ru.

«Им будут вручены повестки для постановки на воинский учет. Задержанных людей ведут вместе, им приказано держать руки на плечах у соседа», — отметил корреспондент.

Реклама

По информации Telegram-канала Ural Mash, силовики задержали 16 мужчин и увезли их, чтобы поставить на военный учет. Возможной причиной проверки посетителей авторы назвали частые потасовки на территории торгового центра.

Ранее в «Гринвиче» произошел вооруженный конфликт. Прохожие обратились в полицию и заявили о стрельбе в здании. Правоохранители прибыли на место происшествия и задержали стрелявшего. Они изъяли у него два травматических пистолета и установили личность мужчины. Из-за стрельбы получил травмы один человек — участник ссоры.