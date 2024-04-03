Общество 03 апреля 2024, 17:20 Силовики устроили обыски в российской IT-компании «Коммерсант»: у разработчика системы бронирования Leonardo прошли обыски РИА «Новости»

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У разработчика российской системы бронирования Leonardo начались обыски. Как сообщил «Коммерсант», оперативные мероприятия в офисе компании на Ленинградском проспекте проводят сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии.

«Действия связаны с масштабными атаками на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года», — рассказал изданию источник.

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Правоохранители изучают технику, чтобы установить «возможные уязвимости», а также просматривают документацию.

Ранее силовики провели обыски в офисах криптобирж в Москва-Сити. Компания Beribit отметила, что во время проверки не нашли нарушений или оснований для санкций против нее. В организации уточнили, что обыски — это частью регулярной деятельности в финансовой индустрии.