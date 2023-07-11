Общество 11 июля 2023, 09:04 Силовики съехались в Киево-Печерскую лавру на захват очередного корпуса Адвокат Чекман: силовики попытались захватить 54-й корпус Киево-Печерской лавры Адвокат Микита Чекман / Telegram

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Украинские силовики вместе с представителями государственной комиссии приехали утром 11 июля в Киево-Печерскую лавру, чтобы штурмовать 54-й корпус монастыря. Об этом сообщил в своем Telegram-канале адвокат канонической Украинской православной церкви Никита Чекман.

«Только сообщили, что происходит захват 54-го корпуса», — написал он в 07:20.

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Защитник показал фотографии, на которых не менее 40 человек в форме, светоотражающих жилетах и бордовых беретах собрались на мостовой у зданий монастыря. По словам Никиты Чекмана, очевидцам пригрозили разбить телефоны за съемки захвата.

Резиденцию предстоятеля канонической Украинской православной церкви опечатали в начале июля. Полиция с сотрудниками заповедника «Киево-Печерская лавра» взломали замки 70-го корпуса обители. Минкультуры Украины потребовало, чтобы монахи освободили помещения до 4 июля. Писатель Платон Беседин назвал силовой захват монастыря беспределом и мракобесием.