facebook_pixel
    09 сентября 2020, 09:00

    Силовики провели обыск в офисе «Открытой России»

    Анастасия Калинина

    В среду, 9 сентября, в офисе организации «Открытая Россия» прошли обыски. Это связано с делом ЮКОСа.

    «Обыск проходит в московском офисе „Открытой России“ по делу ЮКОСа», — сказал ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.

    Ранее сотрудники Следственного комитета уже проводили обыски у членов организации, связанных с этим делом. В начале сентября силовики задержали в Москве исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова.

    Организация «Открытая Россия» — российское общественное объединение, финансируемое экс-руководителем компании ЮКОС Михаилом Ходорковским.

    Новости SMI.FM