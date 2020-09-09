Силовики провели обыск в офисе «Открытой России»

В среду, 9 сентября, в офисе организации «Открытая Россия» прошли обыски. Это связано с делом ЮКОСа.

«Обыск проходит в московском офисе „Открытой России“ по делу ЮКОСа», — сказал ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.

Ранее сотрудники Следственного комитета уже проводили обыски у членов организации, связанных с этим делом. В начале сентября силовики задержали в Москве исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова.

Организация «Открытая Россия» — российское общественное объединение, финансируемое экс-руководителем компании ЮКОС Михаилом Ходорковским.