Московский клуб Mutabor на Шарикоподшипниковской улице стал местом действия спецоперации силовиков. Очевидцы предполагают, что там искали наркотики. В распоряжении «360» есть видео с места событий.

В ночь на 13 сентября посетители московского клуба Mutabor были немного удивлены встречей с сотрудниками СОБР и полиции. Источник «360» рассказал, что там проходила масштабная вечеринка, когда вдруг нагрянули силовики.

«Полиция никого не впускала и не выпускала из клуба. Мы были снаружи, поэтому про события внутри рассказать не можем. Но при мне на одного из посетителей клуба при понятых надели наручники, вывернули его карманы и досматривали», — рассказал источник «360».

На видео очевидцев заметно, как люди в форме силовиков заходят в клуб, призывают всех также зайти внутрь, а потом закрывают двери. По словам нашего источника, посетителям клуба на улице сотрудники правоохранительных органов светили в глаза фонариком. Если у человека расширенные зрачки, его забирали. Позднее появилась лаборатория, где оперативно проверяли анализы людей.

В Telegram-каналах, посвященных событиям в Москве, также появились видео и рассказы очевидцев. Там ссылаются на слова представителей самого клуба, которые якобы заявили, что все действия силовиков официальные. Жестких задержаний нет. На месте работали сотрудники СОБР, ведомства, которое занимается профилактикой распространения наркотиков (возможно, имеется в виду Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД) и отдел экономических преступлений. Они проверили документы клуба, выяснили, что все в порядке.

Также по словам представителям клуба, силовики задержали человека, на которого была ориентировка, и затем разрешили продолжить вечеринку. Во дворе развлекательного заведения полицейские в перчатках собирали что-то в бежевый конверт. Прдполагается, что это вещественные доказательства.

«360» запросил официальные комментарии по поводу случившегося.