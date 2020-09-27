Силовики применили слезоточивый газ к протестующим в Гомеле

Силовики применили слезоточивый газ по отношению к участникам протестов в Гомеле. Там проходит несанкционированная акция оппозиции.

О применении слезоточивого газа сообщили представители пресс-службы ГУВД Гомельского облисполкома. Их слова приводит РИА «Новости».

«Оружие в отношении протестующих не применялось. Применялись технические устройства, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света. Пришлось применить также слезоточивый газ, поскольку некоторые люди вели себя неадекватно», — пояснили в пресс-службе регионального МВД.

Протестные акции проводятся в воскресенье, 27 сентября, во многих городах Белоруссии. Самая масштабная — в Минске. Туда стянули милицию, ОМОН и много спецтехники. Ограничено движение частного и общественного транспорта.

Протесты в Белоруссии начались в начале августа, после выборов президента страны. К митингующим присоединились рабочие предприятий, многие из которых объявили о начале забастовки. В первые дни случались столкновения оппозиции и силовиков, но сейчас все проходит более мирно.