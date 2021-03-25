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    25 марта 2021, 10:24

    Силовики прибыли в монастырь Сергия на Урале с проверкой — адвокаты

    Анастасия Калинина

    Сотрудники силовых ведомств организовали проверку на территории Среднеуральского женского монастыря. Об этом сообщили адвокаты экс-схиигумена Сергия (Романова) в Telegram-канале «Защита отца Сергия».

    Силовики прибыли в монастырь Сергия на Урале с проверкой — адвокаты

    «Представители УФМС, прокуратуры, Министерства образования и департамента природных ресурсов при поддержке силовых структур начали очередную серию проверок на территории Среднеуральского женского монастыря», — говорится в сообщении.

    Юристы отметили, что представители монастыря не препятствуют проведению проверок. Через несколько часов адвокаты сообщили, что природоохранная прокуратура вместе с представителями отдела по борьбе с экстремизмом начала проверку накладных на покупку дров в монастыре.

    «Сейчас природоохранная прокуратура выясняет, сколько деревьев вырублено на территории кладбища», — написали они.

    В конце февраля адвокаты бывшего схиигумена распространили обращение Сергия, в котором он говорил о вынужденно выплаченных «миллионах долларов». После священник пояснил, что он платил не взятки, как писали некоторые СМИ, а повышенный налог епархии за содержание монастырей.