Эксклюзив 29 августа 2023, 12:05 Силовики оцепили Серафимовское кладбище, где похоронят руководство ЧВК «Вагнер» «360»: появились кадры с предполагаемого места похорон руководства ЧВК «Вагнер»

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В Санкт-Петербурге 29 августа, предположительно, пройдут похороны приближенных основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Они погибли в авиакатастрофе 23 августа. Источник «360» показал обстановку у Серафимовского кладбища.

По неподтвержденной информации, 29 августа похоронят охранников Пригожина Евгения Макаряна (Макар), Сергея Пропустина (Дым) и Николая Матусеева (Матусей).

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С утра 29 августа силовики оцепили Серафимовское кладбище. На кадрах «360» запечатлены полицейские машины у самого входа к погосту. Несколько правоохранителей стоят также у ворот кладбища.

Судя по перемещению людей на видео, на место захоронения пропускают всех желающих, однако перед этим проводят осмотр в целях безопасности. Людей на момент съемки было немного, среди собравшихся много журналистов с камерами.

Место и дату похорон самого Евгения Пригожина пока не рассекретили. Ранее в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прощание с бизнесменом не назначили. Решение об этом, по его словам, будут принимать родственники самого основателя ЧВК «Вагнер».

Евгений Пригожин погиб при крушении самолета в Тверской области 23 августа. Вместе с ним на борту находились шесть пассажиров, в том числе правая рука бизнесмена Дмитрий Уткин.