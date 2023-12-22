Общество 22 декабря 2023, 18:38 Силовики обратили внимание еще на двух участников «голой» вечеринки Ивлеевой Shot: силовики задержат еще 2 участников вечеринки Ивлеевой, им грозит штраф

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Двумя молодыми людьми, которые приняли участие в нашумевшей вечеринке Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor, заинтересовались в силовых структурах. По данным Telegram-канала Shot, причиной стало поведение гостей блогера.

Источник рассказал, что задержать могут парней, которые демонстрировали нетрадиционные отношения на публике и сняли это на видео.

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Не исключено, что их арестуют на 15 суток и отправят в спецприемник, вменив мелкое хулиганство. Такая же участь постигла и рэпера VACÍO, который выбрал для вечеринки один из самых откровенных нарядов — носок, натянув его на гениталии.

Молодым людям, по информации Shot, также грозит штраф до 200 тысяч рублей. Его выпишут за как раз за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

В клубе Mutabor уже побывали силовики, которые обыскали заведение и изъяли записи с камер видеонаблюдения.